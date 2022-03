EU avviser Ukrainas ønske om hurtig veg til medlemskap

utenriks

Stats- og regjeringssjefane i dei 27 EU-landa avslutta natt til fredag første dag av EU-toppmøtet på Versailles-slottet i Frankrike.

Ved 3-tida offentleggjorde dei ei felles erklæring der dei avviser Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs ønske om rask medlemskap. I staden uttaler EU-leiarane at dei vil styrkje banda og partnarskapet med Ukraina, medan landet held fram på sin «europeiske veg».

På førehand ønskte Polen, Estland, Latvia og Litauen at teksten frå toppmøtet skulle innehalde avgjerande formuleringar om at Ukraina har «perspektiv» om å bli EU-kandidatland, eit uttrykk som på EU-språk betyr at eit land er på veg til å bli medlem.

Energiforsyning prega òg første dag av det to dagar lange toppmøtet. EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen sa at dei 27 leiarane er samde om å leite etter alternativ for å gjere unionen uavhengig av russisk olje og gass innan fem år.

