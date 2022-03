Dette skjedde i Ukraina fredag

utenriks

* Lokale styresmakter seier fredag morgon at Russland har bomba område i byane Lviv, Lutsk og Ivano-Frankivsk i Vest-Ukraina. Russland stadfestar angrep mot dei to sistnemnde byane.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj seier at Russlands angrep mot ukrainske byar er «open terrorisme frå erfarne terroristar». I ein videotale i natt skulda han russiske styrkar for å ha hindra skipinga av ein humanitær korridor til den omleira hamnebyen Mariupol i går. Ifølgje Zelenskyj har nesten 100.000 vorte evakuerte frå ukrainske byar dei siste dagane.

* Satellittbilete viser at den om lag 64 kilometer lange russiske militærkolonnen som har stått stille nordvest for Kyiv sidan byrjinga av førre veke, har byrja å bevege seg igjen.

* Prorussiske separatistar har fredag teke kontroll over byen Volnovakha aust i Ukraina, ifølgje det russiske forsvarsdepartementet. Ukraina har ikkje stadfesta at byen har falle til separatistane.

* Den russiske invasjonen av Ukraina skal allereie ha forårsaka skadar for 119 milliardar dollar, hevdar ukrainske styresmakter.

* Finlands president Sauli Niinistö tok opp dei menneskelege lidingane i Ukraina då han snakka med Russlands president Vladimir Putin fredag. Tidlegare fredag snakka Niinistö med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

* FNs tryggingsråd skal fredag møtast på oppmoding frå Russland. Landet vil diskutere påstandar om at USA samarbeider med Ukraina for å utvikle biologiske våpen. USA har kalla skuldingane absurde, medan Ukraina er svært bekymra og meiner påstandane er teikn på at Russland førebur ein falskt flagg-operasjon.

* EU vil styrkje banda og partnarskapet med Ukraina, men seier nei til Ukrainas ønske om hurtig medlemskap. Det er bodskapen i ei erklæring som vart offentleggjord ved 3-tida i natt etter den første av det to dagar lange EU-toppmøtet på Versailles-slottet i Frankrike.

* Kongressen i USA har vedteke ein hjelpepakke på godt og vel 125 milliardar kroner til Ukraina. Det er klart etter at Senatet i natt stemde for pakken på 14 milliardar dollar til humanitær og militær hjelp til Ukraina. Onsdag stemde Representanthuset for pakken.

* Den kinesiske statsministeren Li Keqiang seier at situasjonen i Ukraina er dyster, og tilbyr Beijings hjelp i å arbeide for fred. Han seier det er viktig å hindre det spende nivået frå å eskalere eller til og med komme ut av kontroll.

