Den kinesiske statsministeren vil skape 13 millionar nye jobbar

– Kina har som mål å skape 11 millionar – helst 13 millionar – jobbar i byane i 2022, sa Li på ein pressekonferanse fredag, då Folkekongressen – den kinesiske nasjonalforsamlinga – avslutta det vekelange møtet sitt. Blant tiltaka han lova var kutt i skattar og avgifter tilsvarande 2,5 billionar – 2.500 milliardar – yuan. Det svarer til rundt 3,5 billionar kroner.

Ifølgje statsministeren meiner næringslivsleiarar i landet at skattekutt er den raskaste måten å få opp sysselsetjinga på. Dei vil heller ha det enn statlege investeringar eller utdeling av pengar til kinesiske husstandar for å få fart på forbruket.

– Vi må setje vår lit til marknadsorienterte metodar for å løyse sysselsetjingsproblema, sa statsministeren.

Fleire faktorar

I det siste kvartalet i fjor forsvann arbeidsplassar i høgt tempo og veksten fall til 4 prosent målt mot året før. For heile 2021 låg han på 8,1 prosent. Dette kjem etter at byggjeaktiviteten stupte som følgje av strammare gjeldskontroll for eigedomssektoren. I tillegg kjem press på økonomien som følgje av pandemi og svak etterspurnad etter eksportvarer.

Denne månaden har Kina til liks med resten av verda òg vorte ramma av auka energiprisar etter at Russland gjekk til angrep på Ukraina.

– Krevjande forhold

På pressekonferansen bad Li òg USA om å droppe tollaukane som vart innførte i handelskrigen mellom dei to landa. Han kom likevel ikkje med nokon indikasjonar på kva Kina kunne gjere for å løyse konflikten. Handelsutsendingane i landa har ikkje møttest sidan Joe Biden vart president i januar 2021.

Statsministeren omtalte forholda i verda som svært krevjande og sa at det vil krevje kraftig innsats å nå vekstmålet som regjeringa har sett seg.

