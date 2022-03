Australia kjempar mot dødeleg japansk myggvirus

utenriks

Det finst inga behandling for sjukdommen, som berre blir spreidd ved myggstikk. Ifølgje australske helsestyresmakter vil færre enn éin prosent av dei som blir smitta, kunne utvikle ein potensiell dødeleg sjukdom, som til dømes hjernebetennelse.

Tidlegare var viruset avgrensa til dei tropiske strøka nord i delstaten Queensland, men meir ekstreme nedbørsmengder har gjort at viruset sidan slutten av februar har bevega seg sørover. Viruset er no òg stadfesta i delstatane New South Wales, Victoria og South Australia.

Ifølgje helsestyresmaktene har 16 menneske vorte smitta med det så langt, med to stadfesta dødsfall.

