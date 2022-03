WHO ber europeiske land trappe opp helseinnsatsen

utenriks

Under lanseringa av den europeiske helserapporten for 2021 på torsdag påpeika WHO at fleire land står overfor enorme utfordringar for å takle helseproblem i befolkninga, og å oppfylle dei helserelaterte måla som er inkluderte i FNs berekraftsmål for 2030.

– Etter nesten to år med pandemien står vi no ved eit vegval. Styresmaktene kan no velje å prioritere helsevesenet meir enn nokon gong før og takle forsømde saker som psykisk helse, eller dei kan la vere, og setje helsa og velværet til innbyggjarane i fare, sa regionsdirektør Hans Kluge i WHO.

