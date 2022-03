Ungarn har fått sin første kvinnelege president

utenriks

Novák, som er ein alliert av statsminister Viktor Orban, fekk 137 stemmer i første valomgang. Det er over to tredels fleirtal, som er det som trengst for å vinne.

Kandidaten til opposisjonen, økonomiprofessor Peter Ronai, fekk 51 stemmer.

Ungarske presidentar blir valde for ein periode på fem år og er avgrensa til ei, stort sett, symbolsk rolle.

Novák representerte Ungarn fleire gonger på den ultrakonservative World Congress of Families, der høgreorienterte politikarar frå heile verda deltek. Det inkluderer representantar for den russiske regjeringa og oligarkar.

Samtidig har ho fordømt Russlands invasjon av Ukraina.

(©NPK)