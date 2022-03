Ukraina: Resultatlause samtalar med Lavrov

utenriks

Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba møtte torsdag Russlands utanriksminister Sergej Lavrov i den tyrkiske kystbyen Antalya.

Etter møtet oppgav Kuleba at diskusjonane om ei 24 timar lang våpenkvile var resultatlause. Det var heller ikkje mogleg å bli samd om etableringa av humanitære korridorar, ifølgje Kuleba.

Det er det første møtet mellom Ukraina og Russland på ministernivå sidan Russland innleidde krigen i Ukraina for over to veker sidan.

Halvannan time

Forventningane til møtet har vore låge. Møtet vart leidd av Tyrkias utanriksminister Mevlüt Çavusoglu, medan dei to utanriksministrane sat tvers overfor kvarandre med fleire meter mellom kvart langbord.

Samtalane varte i halvannan time, der dei to ministrane gjekk kvar sin veg. Det vart ingen felles pressekonferanse. I staden snakka Kuleba og Lavrov med pressa kvar for seg.

Omtrent samtidig vart det meldt om nye angrep mot hamnebyen Mariupol, som er omleira av russiske styrkar.

Ifølgje Kuleba inneber dei russiske krava at Ukraina kapitulerer, noko han seier aldri vil skje.

– Eg vil gjenta at Ukraina ikkje har gitt opp, ikkje gir opp og ikkje kjem til å gi opp, sa han.

Skuldingar

Lavrov uttalte på pressekonferansen sin at den russiske «militæroperasjonen» i Ukraina går etter planen. Han nektar for at Russland har angripe Ukraina, og han seier at landet heller ikkje har tenkt å angripe andre land.

Lavrov kom òg med nye skuldingar om at USA har hemmelege laboratorium for utvikling av biologiske våpen i Ukraina, påstandar som USA har avvist som rein løgn.

Russland har òg skulda Ukraina for å ha eit program for utvikling av atomvåpen, noko Kuleba kallar ein «hallusinasjon».

Lavrov understreka at Russland ønskjer at Ukraina skal bli «nøytralt». Han sa òg at våpenleveransar til Ukraina er farleg, og at Vestens reaksjonar mot Russland viser at landets plass på verdskartet er trua.

Utsegnene til Lavrov er formidla mellom anna via det statskontrollerte russiske nyheitsbyrået RIA Novosti.

Russiske medium har vorte pålagde strenge restriksjonar for kva dei melder om krigen i Ukraina. «Falske påstandar», som å kalle det som skjer i Ukraina for ein krig, kan bli straffa med lange fengselsstraffer.

Tyrkias utanriksminister melde etter møtet at Tyrkia er villig til å halde fram forsøket med å finne ei diplomatisk løysing på konflikten.

