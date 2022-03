Ukraina: Over 70 barn drepne i krigen så langt

utenriks

– Frå den russiske invasjonen byrja og fram til 10. mars klokka 11, har 71 barn vorte drepne og over 100 såra, skriv Ljudmyla Denisova på meldingsappen Telegram torsdag.

Denisova er Ukrainas tidlegare sosialminister. I 2018 vart ho vald til menneskerettskommissær i landet av nasjonalforsamlinga.

Ho gir fleire konkrete døme på at barn har vorte drepne i russiske luftangrep.

I Malyn i Zjytomyr-regionen vest i landet skal tre barn og to andre personar ha vorte drepne då sju bustader vart øydelagde i luftangrep.

Onsdag skal to kvinner og to barn ha vorte drepne då ein granat trefte heimen deira i ein landsby i Izium-regionen aust i landet, medan ei fem år gammal jente skal ha overlevd angrepet.

Denisova oppgir òg at ei ti år gammal jente kjempar for livet etter eit angrep i Irpin, like vest for Kyiv.

(©NPK)