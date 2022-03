To lange år med pandemi

utenriks

Måndag denne veka viste oversikta frå universitetet Johns Hopkins at verda har runda seks millionar koronadødsfall. Worldometers koronastatistikk stadfesta talet.

Men dødstala er berre ein del av biletet – dei økonomiske og sosiale konsekvensane har òg svært enorme, viser ein ny rapport frå Unicef og Verdsbanken.

For låge tal

Sjølve talet seks millionar døde er utvilsamt for lågt. Mange land i verda har svært dårleg statistikk og oversikt over dødsfalla sine. Mange millionar menneske har òg døydd av sjukdommar som kunne ha vore førebygd eller behandla, men som ikkje har fått hjelp på grunn av overbelastninga av helsevesenet.

Edouard Mathieu, datasjef for portalen Our World in Data, meiner at fire gonger så mange som det offisielle talet, sannsynlegvis har døydd som følgje av pandemien.

The Economist har gjennomført ein analyse av overdøying. Den anslår at dødsfall knytt til pandemien ligg på mellom 14 og 23,5 millionar menneske.

– Stadfesta dødsfall representerer berre ein brøkdel av det verkelege talet på dødsfall på grunn av covid-19. Årsaka er manglande testing og problem med å fastslå dødsårsaka, seier Mathieu.

– I nokre land, for det meste dei rike, er dei offisielle tala ganske nøyaktige, medan i andre land er dei svært unøyaktige, seier han.

Minka etter 5 millionar

Etter at verda hadde passert 5 millionar dødsfall i slutten av oktober i fjor, såg ein endeleg ein reduksjon i tilfella. Mange land har i løpet av vinteren heilt oppheva eller lempa på smitteverntiltaka. Folk har kasta munnbinda og teke opp att sitt gamle liv med reiser og oppmøte på jobben.

Men den ferske dødsstatistikken er ei påminning om den ubøyelege naturen til pandemien. Framleis slit mange land med viruset. Og nye mutasjonar kan dukke opp.

Avsidesliggjande stillehavsøyar, som lenge var verna mot smittespreiing fordi dei ligg isolert, kjempar no med sine første utbrot drive fram av den smittsame omikronvarianten. Utbrota kan på sikt overbelaste helsevesenet òg der.

– Gitt det vi veit om covid, vil stillehavsøyane truleg slite med pandemien òg neste år, seier Katie Greenwood, leiar for Røde Kors Stillehavsdelegasjonen.

Andre land slit med nye smittebølgjer.

Hongkong, som held seg til fastlands-Kinas «null-covid»-strategi, ser no dødstala auke.

USA, med dei store ressursane sine og tilgjenge på vaksine, nærmar seg 1 million rapporterte dødsfall.

Dødsratene er framleis høge i Polen, Ungarn, Romania og andre austeuropeiske land.

Ukraina-krigen

Aust-Europa har vore spesielt hardt ramma av omikronvarianten. Den russiske invasjonen av Ukraina har no i tillegg sendt over ein million menneske på flukt over grensa, og det vil utvilsamt gi nye utfordringar.

Utslitne menneske blir stua tett saman, og moglegheita for testar og karantene er små. Ukraina har hatt dårleg vaksinasjonsdekning, mange tilfelle og mange dødsfall.

– Situasjonen er på alle måtar tragisk. Mykje stress og frykt har i seg sjølv ein veldig negativ effekt på immunapparatet og aukar risikoen for infeksjonar, understrekar Anna Boron-Kaczmarska, ein polsk spesialist på infeksjonssjukdommar.

– Dødsraten over heile verda er framleis høgast blant menneske som ikkje er vaksinerte mot viruset, understrekar Tikki Pang, gjesteprofessor ved National University of Singapore's medical school.

– Sjukdommen rammar dei uvaksinerte hardt, seier han.

Barnefamiliar ramma hardt

Pandemien har òg hatt store økonomiske og sosiale konsekvensar verda over. Mange millionar menneske har mista inntekt, jobb og hus. Unicef og Verdsbanken har i samband med toårsdagen for erklæringa av pandemien, gitt ut ein rapport som tek for seg dei økonomiske konsekvensane for barnefamiliar i 35 land over heile verda.

Der går det fram at over to tredelar av familiar med barn har mista inntekt sidan covid-19 ramma verda.

Rundt ein firedel av dei vaksne i dei 35 landa som er undersøkte, seier dei har måtta slutte å jobbe etter at pandemien ramma.

Familiar med tre barn eller fleire har hatt det største inntektstapet, viser rapporten.

I éin av fire barnefamiliar har dårlegare råd tvinga vaksne til å gå svoltne i eitt døgn eller meir for at barna skulle få mat.

Barn over heile verda har i desse to pandemiårene gått glipp av grunnleggjande tenester som skule- og helsetilbod. Barn i 40 prosent av familiane som er undersøkte, har gått glipp av all form for undervisning medan skulane har vore stengde.

– Vi kan verkeleg sjå dei dramatiske konsekvensane til pandemien for barn i verda. Konsekvensane har vore omfattande og har ramma den sårbare delen av befolkninga uforholdsmessig. Det vil seie dei som allereie manglar livsviktige ressursar eller er i risikosona for å ende i fattigdom, seier global helserådsgivar Kyrre Lind i Unicef Noreg i ei pressemelding.

(©NPK)