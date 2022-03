Storbritannia sanksjonerer fleire russiske oligarkar – Chelsea-eigar Abramovitsj blant dei

utenriks

Chelsea-eigar Roman Abramovitsj er ein av ytterlegare sju russiske oligarkar som har fått sanksjonar mot seg av britiske styresmakter torsdag. Regjeringa har no sanksjonert over 200 enkeltpersonar og selskap med tilknyting til Russland, etter at landet invaderte Ukraina 24. februar.

Abramovitsj vil ifølgje britiske styresmakter få verdiane sine frosne, og få eit forbod mot transaksjonar med britiske enkeltpersonar og bedrifter og dessutan eit reiseforbod.

– Omsynslause

– Det kan ikkje vere noka trygge hamn for dei som har støtta Putins vondsinna angrep på Ukraina. Dagens sanksjonar er det siste trinnet i Storbritannias urokkelege støtte til det ukrainske folket. Vi vil vere omsynslause i å forfølgje dei som mogleggjer drap av sivile, øydelegging av sjukehus og ulovleg okkupasjon av suverene allierte, seier Storbritannias statsminister Boris Johnson i ei fråsegn.

Dei seks andre russiske oligarkane er:

*Oleg Deripaska, som har eigardelar i En+ Group

* Igor Setsjin, administrerande direktør i Rosneft

*Andrey Kostin, styreleiar i VTB bank

*Alexei Miller, administrerande direktør i energiselskapet Gazprom

*Nikolaj Tokarev, president i det russiske statseigde røyrleidningsselskapet Transneft

*Dmitri Lebedev, styreleiar i Bank Rossija

Vil selje klubben

Abramovitsj sa i ei pressemelding førre veke at han kom til å selje Premier League-klubben Chelsea.

«Som eg har sagt tidlegare, har eg alltid tatt avgjerder med klubbens beste for auge. I dagens situasjon har eg derfor tatt avgjerda om å selje klubben, då eg meiner dette er til beste for klubben, fansen, dei tilsette, og klubbens sponsorar og samarbeidspartnarar», heitte det i uttalen frå russaren.

«Salet av klubben vil ikkje bli forsert, men vil følgje ein vanleg prosess. Eg vil ikkje be om å få betalt tilbake noko lån», heitte det vidare i uttalen.

