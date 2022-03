Sjukehusangrep i Mariupol blir fordømt av Vesten – Russland hevdar dei angreip ekstremistleir

utenriks

Bilete av såra gravide kvinner som blir evakuerte frå sjukehuset, har sjokkert ei heil verd.

Spanias statsminister Pedro Sánchez er blant dei som skuldar Russland for eit krigsbrotsverk.

– Vi ser korleis sjukehus blir bomba. Dei utfører vilkårlege angrep mot sivilsamfunnet, og med det bryt dei klart med menneskerettane, og etter alt å dømme gjer dei krigsbrotsverk. Slike krigsbrotsverk kan ikkje halde fram med å vere ustraffa, sa Sánchez då han torsdag besøkte eit flyktningmottak ved Madrid.

– Ekstremistleir

Russlands utanriksminister Sergej Lavrov hevda same dag at sjukehuset vart brukt av høgreekstremistar, og at det ikkje lenger fanst helsepersonell i bygningen då angrepet vart gjennomført onsdag.

Ifølgje Lavrov har Russland allereie informert FN om at ytterleggåande krigarar frå det ukrainske Azov-regimentet hadde etablert ein leir ved sjukehuset. Han seier òg at ei heil verd blir manipulert av påstandane om at russiske styrkar gjer seg skuldige i råskap.

Russlands første reaksjon var å kalle skuldingane for «falske nyheiter». Deretter melde Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov at dei ville innhente meir informasjon frå det russiske militæret om kva som har skjedd.

Tre drepne

Byrådet i Mariupol har meldt at tre personar, blant dei ei lita jente, vart drepne i angrepet. Tidlegare er det meldt at 17 personar vart såra.

Den ukrainske hamnebyen har dei siste ni dagane vore omleira av russiske styrkar. Byen manglar både straum, vatn og oppvarming på grunn av dei store øydeleggingane, og store delar av befolkninga i byen har søkt tilflukt i kjellarar og bomberom.

Det er gjort fleire forsøk på å etablere humanitære korridorar frå byen slik at rundt 200.000 sivile kan komme seg i tryggleik. Men evakueringsforsøka har vorte avbrotne av nye angrep og kampar.

Samtalane mellom Russlands utanriksminister Sergej Lavrov og Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba i Tyrkia torsdag morgon førte heller ikkje til noko gjennombrot, verken når det gjaldt våpenkvile eller etablering av trygge fluktruter for sivilbefolkninga. Ifølgje Kubela var samtalane om desse temaa resultatlause.

– Truleg artilleriangrep

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kalla angrepet mot sjukehuset «eit folkemord» mot den ukrainske befolkninga, medan USA omtaler det som barbarisk.

Også Storbritannia bruker sterke ord. Forsvarsminister James Heappey seier til BBCs Radio 4 at han meiner angrepet er å rekne som eit krigsbrotsverk anten det vart gjord med overlegg eller ei. Britane trur sjukehuset vart skote mot med artilleri, men ifølgje ministeren er konklusjonane enno ikkje klare.

– Vi spør oss korleis dette kunne skje. Var det vilkårleg bruk av artilleri eller rakettar mot eit utbygd område, eller vart sjukehuset angripe med vilje? Begge delar er like usselt, og som ukrainarane har peika på, vil det kunne utgjere eit krigsbrotsverk, seier Heappey.

Når han blir beden om å svare direkte på om angrepet er eit krigsbrotsverk, svarer han:

– Viss du brukar vilkårleg artilleri mot eit urbant område utan å ta omsyn til at ein kan komme til å treffe eit beskytta område som eit sjukehus, då er det òg, etter mi meining, eit krigsbrotsverk.

Enorme øydeleggingar

Den russiske invasjonen av Ukraina er no inne i tredje veke. Krigen har drive millionar på flukt og dei materielle øydeleggingane er enorme som følgje av omfattande russiske bombardement.

Militære installasjonar og infrastruktur er hardt ramma, i tillegg til at ei rekkje sivile bygningar er treft av rakettar og artilleri. Ingen har oversikt over kor mange som er drepne og såra, verken når det gjeld sivile eller stridande på ukrainsk og russisk side. FN har så langt meldt at 516 sivile er drepne i krigen i Ukraina, men organisasjonen vedgår at talet truleg er langt høgare.

Ukraina hevdar at Russland har stadfesta bruk av såkalla termobariske bomber, også kalla vakuumbomber, ein type våpen som er forbode i samsvar med Genèvekonvensjonane. Bombene er fylte med eksplosiv som spreier seg ved at bombene blir fylte med oksygen som skaper ei svært høg trykkbølgje.

Russland har på si side skulda Ukraina for å utvikle både atomvåpen og biologiske våpen i samarbeid med USA på territoriet sitt, ein påstand som har skapt frykt for at Russland vil utplassere kjemiske våpen i Ukraina for så å leggje skulda på Ukraina.

