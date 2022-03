Sivile og soldatar blir lagde i massegrav i Mariupol

utenriks

Då likhuset i byen vart fylt opp og det framleis var fleire som måtte hentast frå der dei døydde, kom styresmaktene i byen fram til at det ikkje var tid til å sørgje for individuell gravferd for kvar enkelt.

På ein gammal kyrkjegard i sentrum av hamnebyen sør i Ukraina vart det grave ein 25 meter lang grop, der titals døde vart plasserte. Nokre er tulla inn i teppe eller ligg i plastposar.

– Minst 1170 menneske har vorte drepne, og 47 vart gravlagde i ei massegrav i dag, sa viseordførar Serhii Orlov onsdag, ifølgje Reuters.

Kommunale arbeidarar gjer korets teikn over dei døde som blir lagde i gropa, men ingen pårørande eller andre sørgjande er til stades for å ta eit siste farvel. Lokale styresmakter planlegg å lukke grava torsdag, dersom ein pause i kamphandlingane tillèt det.

Blant dei som blir lagde i massegrava er både sivile og soldatar som er drepne i bombardementet, og dessutan personar som er døde av sjukdom og naturlege årsaker.

