Rapportar: Avgrensa russisk framdrift

Ifølgje ein rapport frå den ukrainske generalstaben har framrykkinga til dei russiske styrkane mot Kyiv og fleire regionar aust i landet vorte halden att, skriv The Guardian.

Byane Kharkiv, Okhtirku og Tsjernihiv er framleis verna, og forsvaret av Mariupol held fram, heiter i rapporten. Forsvaret seier hovudmålet er å hindre russisk framrykking frå søraust.

Ukrainarane skriv òg om ei auka desertering og plyndring og hevdar dei russiske styrkane er demoraliserte.

Ein rapport frå det britiske forsvarsdepartementet byggjer tilsynelatande opp under dei ukrainske opplysningane.

Departementet seier det har vore «ein merkbar reduksjon i den samla russiske aktiviteten i lufta» over Ukraina dei siste dagane. Dette kjem truleg av at luftvernet til Ukraina har vist seg «overraskande effektivt og uthaldande», står det i den britiske rapporten.

I tillegg påpeikar rapporten at veksande tapstal på russisk side gjer at president Vladimir Putin vil bli tvinga til å hente ressursar frå heile forsvaret og andre kjelder for å erstatte tapa.

