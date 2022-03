Putin: Sanksjonar mot Russland vil føre til auka matprisar

utenriks

– Russland og Kviterussland er blant dei største eksportørane i verda av kunstig gjødsel, sa Putin under eit TV-sendt møte i regjeringa torsdag ettermiddag.

Kunstgjødsel er avgjerande for den globale matproduksjonen, seier Putin.

– Viss dei held fram med å skape problem for finansieringa og sendingane av varene våre, så vil prisane gå opp og det vil påverke sluttproduktet; matvarer, sa Putin, med tilvising til vestlege sanksjonar.

Russlands landbruksminister Dmitrij Patrusjev sa på møtet at mattryggleiken i landet er god, og at Moskva er i stand til å eksportere landbruksprodukt framleis, skriv The Guardian, som siterer Reuters.

(©NPK)