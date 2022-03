Meldingar om russiske angrep i fleire byar

utenriks

Russiske krigsfly har bomba eit område rundt byen Sumy nordaust i Ukraina, ifølgje ei melding frå administrasjonsleiaren i Sumy-regionen Dmytro Zhywytskyj i Telegram-appen.

Det er skote mot bustadområde i byen Okhtyrka sør for Sumy, og det er meldingar derfrå om at ein gassrøyrleidning er treft, skriv han. Styresmaktene der stadfestar at minst tre sivile er drepne – ein 13 år gammal gut og to kvinner.

Ordførar Oleksandr Syenkevytsj i byen Mykolajiv sør i Ukraina skriv på Facebook at det er meldt om eldgiving frå fleire rakettkastarar frå nordleg retning.

– Anten testar dei kor robuste kontrollsperringane våre er, eller så førebur dei ein offensiv, skriv han.

Opplysningane har ikkje vorte stadfesta frå uavhengig hald.

