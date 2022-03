Meldingar om nye luftangrep mot Mariupol

utenriks

Byen har vore omleira av russiske styrkar i halvanna veke, og den humanitære situasjonen i byen er prekær.

Byrådet oppgir at Mariupols tekniske universitetet nær sentrum er blant bygningane som er trefte. Opplysningane er lagt ut på meldingsappen Telegram. Her står det òg at det har falle bomber i nærleiken av bustadblokker.

Det er ingen opplysningar om døde eller såra, men ein video viser ein plass der bygningsmateriell ligg strødd utover etter angrepa.

Styresmaktene i byen skuldar Russland for bombardementet, medan russiske styresmakter avviser kategorisk at dei angrip sivile mål.

