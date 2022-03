Kraftig auke i talet på menneske på flukt i Burkina Faso

utenriks

– Gjæve løfte om store pengesummar på givarkonferansar betyr ikkje noko for folk som manglar husly, reint vatn, og ikkje kan gi barna sine tre måltid om dagen. Vi oppmodar givarland til å innfri løfta som vart gitt på Sahel-konferansen i oktober 2020, seier Hassane Hamadou, landsdirektør for Flyktninghjelpen i Burkina Faso, i ein e-post til NTB.

Over 1,7 millionar menneske er no på flukt i Burkina Faso, og meir enn to av tre av dei er barn. I fjor bidrog givarland med under halvparten av pengane som var nødvendig for å innfri naudhjelpsbehova i landet. Det er viktig at krisa i Ukraina ikkje fører til mindre støtte og merksemd til Sahel-regionen i år, understrekar fleire hjelpeorganisasjonar.

– Nokre givarland har allereie indikert at dei vil kutte opp mot 70 prosent av finansieringa vår for å respondere i Ukraina, seier Safia Torche, direktør for Médecins du Monde (Leger Uten Grenser).

– Krisa i Ukraina vil sannsynlegvis òg føre til skyhøge kornprisar og gjere ein allereie vanskeleg situasjon verre, seier Grégoire Brou, landsdirektør for Action Against Hunger i Burkina Faso.

