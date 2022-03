Kamela Harris støttar etterforskinga av krigsbrotsverk i Ukraina

utenriks

Det sa ho i ein tale saman med den polske presidenten Andrzej Duda i Warszawa torsdag. Harris uttrykte òg avsky over bombinga av eit sjukehus i Mariupol onsdag, der tre personar vart drepne.

– Det burde absolutt vere ei etterforsking, og vi burde alle følgje med på det som skjer i Ukraina no, sa Harris.

– For oss er det openbert at russarane gjer seg skuldige i krigsbrotsverk i Ukraina, sa Duda.

Samtidig rosa Harris det polske folket for støtta og openheita dei har vist til flyktningar frå Ukraina. Så langt har over 2,3 millionar menneske flykta frå landet – over halvparten av dei til nabolandet Polen.

– Nato har vorte sterkare og Russland har vorte svakare på grunn av det Putin har gjort i Ukraina, sa visepresidenten.

Harris' besøk til Polen finn stad berre timar etter at Representanthuset i USA gav grønt lys for ein hjelpepakke på godt og vel 120 milliardar kroner til Ukraina. Rundt 36 milliardar kroner blir øyremerkte hjelp til ukrainske krigsflyktningar. Pakken må òg vedtakast i Senatet før president Joe Biden kan signere han og utbetale beløpet.

(©NPK)