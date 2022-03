IAEA har mista kontakt med Europas største atomkraftverk

utenriks

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) mista kontakten med anlegget onsdag, dagen etter at IAEA mista kontakten med det nedlagde atomkraftverket i Tsjernobyl, melder BBC.

Begge anlegga er under kontroll av russiske styrkar, men blir enno drifta av ukrainske tilsette.

IAEAs leiar Rafael Grossi seier at han er «bekymra over den plutselege stansen i dataoverføring» frå dei to anlegga.

Han legg til at årsaka til at kontakten er kutta, ikkje er klar.

Europas største atomkraftverk i Zaporizjzja vart teke av russiske styrkar førre veke etter kampar mot ukrainske soldatar.

(©NPK)