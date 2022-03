Her køyrer Espen inn i Ukraina for andre gong sidan krigen starta

utenriks

– Det er eit vanvitig stort behov. Behovet er ikkje berre i Ukraina. Behovet er no i Krakow og overalt i Polen. Fordi mange av dei andre bussane du ser køyrer innover her, dei hentar folk som berre blir sleppt av i Polen med beskjed om å klare seg sjølv, seier ein engasjert Espen Hovde til NTB ved grensepasseringa Korczowa – Krakovets.

Seint onsdag kveld rulla bussen hans over grensa til krigsherja Ukraina, der planen er å dele ut vatn og anna materiell i byen Lviv og fylle opp bussen med folk som vil ut.

– Eg har heile tida familiar som ringjer og spør: Kan du komme og hente oss. Kan du hjelpe oss. Dessverre så klare vi jo ikkje å hente alle, seier Hovde.

For berre to dagar sidan – måndag kveld – sat bussjåføren i studio hos NRK på Marienlyst i Oslo i Dagsnytt 18 og fortalde om den første turen sin til Ukraina, der 29 flyktningar vart henta ut.

Deretter sette han seg i bussen og køyrde nedover igjen.

Med seg har han ei lita gruppe støttespelarar, og denne gongen òg ein buss nummer to. I ryggen har dei òg ei folkefinansiering gjennom Spleis og donasjonar frå mellom anna Flytoget og Linne hotell og Olavsgård hotell.

Støre åtvara

Og Hovde er langt frå åleine. Dagleg legg nordmenn ut Facebook-poster om at dei fyller opp bilar og bussar med materiell og dreg ned til grenseområda for å dele ut nødhjelp og hente flyktningar med seg tilbake.

Tidlegare i veka gjekk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ut i VG og åtvara mot privat busshenting av flyktningar.

– Viljen til å hjelpe som ligg bak dette vil eg anerkjenne, men eg vil veldig sterkt understreke at den beste måten vi kan gjere det på no, er å gjere det via dei erfarne og etablerte hjelpeorganisasjonane, seier Støre.

Støres poeng var mellom anna at flyktningsituasjonen kan bli kaotisk og umogleg å handtere dersom ein ikkje lykkast med samordning og organisering.

– Begrip ikkje

Hovde har lita forståing for utspelet.

– Støre får meine kva han vil. Men når folk er på flukt … meiner han då at dei berre skal vere på flukt, og at vi ikkje skal gjere noko med det? Eg kan ikkje skjønne og begripe det, seier bussjåføren.

Han påpeikar at det er mange organisasjonar til stades ved grensa med nødhjelp, men at det trengst transport ut derfrå for å unngå kaos.

– Flyktningane treng hjelp til å komme seg vidare i Europa, seier han.

I staden for det han meiner er nedsnakking av dei tallause private initiativa, meiner Hovde at staten kunne ha støtta opp om dei.

– Staten har midlar. Dei kunne lett ha sponsa bussar. Vi kunne ha køyrt 100 bussar, 200 bussar hit, seier han.

Sjølv skal han i alle fall tilbake til Ukraina etter denne turen òg.

– Eg skal halde fram til dette er over, seier han.

