Finlands forsvarsminister: Ikkje tidspunktet for å bli med i Nato

utenriks

Kaikkonen er torsdag i Washington for å ha møte med den amerikanske kollegaen sin Lloyd Austin om forholdet mellom landa, Ukraina-krisa og tryggingssituasjonen i Europa.

– No er Natos hovudoppgåve å sjå korleis situasjonen i Ukraina kan roe seg ned. Akkurat no er ikkje rett tidspunkt å søkje om Nato-medlemskap, sa finnen etter møtet, ifølgje svenske Yle.

Kaikkonen sa at både han og Austin var samde om viktigheita av å halde fram Natos open dør-politikk. Førre veke støtta for første gong eit fleirtal – 53 prosent – av finnane å bli med i Nato, ifølgje ei meiningsmåling gjort på vegner av allmennkringkastaren Yle.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson sa seinast onsdag at Sverige førebels ikkje bør søkje om Nato-medlemskap. Årsaka er at ho meiner dette kan destabilisere situasjonen ytterlegare. Kaikkonen ønskte ikkje å kommentere Anderssons uttale, men understreka at Finland og Sverige tek avgjerder kvar for seg.

– Samtidig er det viktig at vi held kvarandre orientert. Eg er ofte i kontakt med den svenske kollegaen min Peter Hultqvist, sa han.

Sist helg hadde dei to landa møte for å diskutere korleis Sverige og Finland saman kan styrkje forsvarssamarbeid seg imellom.

(©NPK)