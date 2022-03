ESB: Ventar prisstiging på 5,1 prosent i 2022

utenriks

Den europeiske sentralbanken (ESB) la torsdag fram anslaga sine for økonomien i eurosona for 2022 og 2023. Der går det fram at han kuttar dei tidlegare anslaga om ein vekst i økonomien frå 4,2 til 3,7 prosent for 2022.

– Det er den russiske invasjonen i Ukraina som påverkar den økonomiske situasjonen i Europa negativt, sa sentralbanksjef Christine Lagarde då ho presenterte dei økonomiske utsiktene.

For 2023 ventar ESB at veksten i økonomien blir på 2,8 prosent, ned frå tidlegare anslag på 2,9 prosent.

(©NPK)