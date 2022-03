Dette skjedde i Ukraina i natt

utenriks

* Lokale styresmakter melder om russiske angrep i fleire byar i natt. I byen Okhtyrka sør for Sumy kom bustadområde under skyts og ein gassrøyrleidning skal vere treft. Styresmaktene stadfestar at minst tre sivile drepne – ein 13 år gammal gut og to kvinner. Det er meldt om angrep òg i byen Mykolajiv sør i Ukraina.

* Representanthuset i USA gir grønt lys for ein hjelpepakke på godt og vel 120 milliardar kroner til Ukraina. Pakken må òg vedtakast i Senatet før president Joe Biden kan signere han.

* Styret i Det internasjonale pengefondet (IMF) har godkjent nødfinansiering på 12,5 milliardar kroner til Ukraina. Beløpet skal hjelpe Ukraina med å handtere det IMF kallar «den massive humanitære og økonomiske krisa» som den russiske invasjonen har ført til.

* FNs atomenergibyrå IAEA har mista kontakten med systema som lèt byrået overvake atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina. Dette er det største atomkraftverket i Europa. Tysdag mista IAEA kontakten med det nedlagde anlegget i Tsjernobyl.

* Gårsdagens luftangrep mot eit sjukehus i Mariupol, der ei fødeavdeling vart treft, var eit krigsbrotsverk, seier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Lokale styresmakter har oppgitt at 17 tilsette vart såra.

* Minst 35.000 sivile vart evakuerte i går, ifølgje president Volodymyr Zelenskyj. I ein video i natt sa han at dei evakuerte vart slusa via tre humanitære korridorar frå byane Sumy, Enerhodar og område rundt hovudstaden Kyiv. I dag er det planlagt ny våpenkvile frå klokka 8 og tre humanitære korridorar frå Sumy-regionen.

