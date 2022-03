Britisk IS-fangevaktar innrømmer at han forhandla om norsk gissel

utenriks

Norske Ole Johan Grimsgaard-Ofstad vart teken som gissel i Syria i 2015. Same år vart han torturert og drepen av terrorgruppa IS etter lange forhandlingar om løysepengar.

Den britiske statsborgaren El Shafee Elsheikh, som var ein del av IS-gisselgruppa som vart kalla «The Beatles», har i avhøyr sagt at «han deltok i nokre forhandlinger om løysepengar, inkludert med den norske regjeringa».

Det kjem fram i amerikanske rettsdokument NRK har fått tilgang til.

El Shafee Elsheikh møte denne månaden i amerikansk rett, tiltalt for kidnapping og drap på fire amerikanske statsborgarar.

Også eit anna «The Beatles»-medlem, Alexanda Kotey, er arrestert og er i ein rettsprosess.

Politiadvokat Espen Hanken i Kripos seier avhøyra av Elsheikh er «høgst relevante og interessante».

– Slik vi ser det, er det informasjon som ytterlegare synest å kunne styrkje mistanken om at personar i IS, omtalte som «The Beatles», også var involverte i fridomskrenkinga og drapet på Grimsgaard-Ofstad, seier Hanken.

Kripos prøver no å få avhøyrt både Elsheikh og Kotey for å få opplyst saka om Grimsgaard-Ofstad. Politiadvokaten opplyser til NRK at dei då vil få status som mistenkte.

Hanken går ut frå at begge IS-medlemmene vil bli dømde til livstid i fengsel.

