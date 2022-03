WHO med nye retningslinjer for trygge abortar

utenriks

Berre halvparten av dei rundt 50 millionar abortane som blir utførte kvart år, tek i bruk ein metode tilrådd av WHO som er tilpassa varigheita av svangerskapet, og der kvinna får hjelp av nokon med nødvendig kunnskap eller ferdigheiter, heitte det frå helseorganet.

Usikre abortar forårsakar rundt 39.000 dødsfall kvart år og resulterer i at fleire millionar kvinner må leggjast inn på sjukehus med komplikasjonar. Det skjer spesielt i låginntektsland og blant dei som lever i sårbare situasjonar.

Avrår unødige politiske barrierar

– Å kunne gjennomføre sikker abort er ein avgjerande del av helsevesenet, seier Craig Lissner, fungerande direktør for seksuell og reproduktiv helse og forsking ved WHO.

– Nesten alle dødsfall og skadar som er eit resultat av utrygg abort, kunne vore forhindra.

Dei nye retningslinjene inkluderer tilrådingar på primærhelsenivå, forbetring av kvaliteten på omsorg, og dessutan tilrådingar for bruk der det er formålstenleg med telemedisin.

WHO tilrår òg å fjerne politiske barrierar for trygg abort. Det omfattar kriminalisering, ventetider, krav om godkjenning frå andre og avgrensingar for når i svangerskapet abort kan finne stad.

– Redusert tilgang verkar ikkje

Dei fleste land tillèt abort under spesifiserte omstende. Rundt 20 land gir inga rettsleg grunngiving for prosedyren, og tre av fire land har juridiske straffer for det.

– Ingen skal bli utsette for overgrep eller skadar som å bli politimeld eller sett i fengsel fordi dei har søkt eller gitt abortomsorg, seier WHOs Bela Ganatra.

Ifølgje WHO fører avgrensa tilgang til abort ikkje til at talet på prosedyrar blir redusert. I staden vil det sannsynlegvis drive kvinner og jenter til å ta imot utrygg bistand for å få gjennomført aborten, heiter det frå helseorganisasjonen.

(©NPK)