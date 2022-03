Vestlege leiarar meiner Putin vil tape uansett

utenriks

– Det er heilt klart mogleg at Russlands invasjon kan stansast. Vegen til siger er ekstremt uklar for Russland, sa Trudeau under eit besøk i Berlin.

Statsministeren meiner Putin gjorde «alvorlege feilvurderingar» og undervurderte både motet til ukrainarane og viljen i dei demokratiske landa.

– Putin vil tape sjølv om soldatane hans lykkast med å ta over Ukraina, på grunn av dei lammande sanksjonane den russiske økonomien og Russlands leiarar er pålagt, sa Trudeau.

USAs utanriksminister Antony Blinken uttalte onsdag at han er «heilt overtydd om at Putin vil mislykkast», skriv CNN.

– Russland har allereie mislykkast i å nå sine viktigaste mål, sa utanriksministeren.

(©NPK)