Ukraina stansar eksport av matvarer

Ukraina står for rundt 30 prosent av kveite- og byggproduksjonen i verda, men stansar no all eksport på grunn av den russiske invasjonen.

Den ukrainske regjeringa kunngjorde onsdag eksportforbod av rug, bygg, bokkveite, hirse, sukker, salt og kjøt ut året, ifølgje Reuters.

Dette vil truleg føre til kornmangel og prisauke på kornprodukt i Europa, men kan få endå alvorlegare konsekvensar for verdas aller fattigaste.

Ukraina står saman med Russland for rundt halvparten av kornforsyningane til FNs matvareprogram (WFP).

– Det er allereie 276 millionar menneske i 81 land som lir under akutt hungersnaud, konstaterte Martin Frick i WFP tidlegare i månaden.

