Ukraina stansar eksport av fleire matvarer

Ukraina står for rundt 30 prosent av kveite- og byggproduksjonen i verda, men stansar no all eksport av rug, bygg, bokkveite, hirse, sukker, salt og kjøt ut året, ifølgje Reuters.

Dette vil truleg føre til prisauke på ei rekkje kornprodukt i Europa, og det kan òg få alvorlege konsekvensar for dei aller fattigaste.

Ukraina står saman med Russland for rundt halvparten av kornforsyningane til FNs matvareprogram (WFP).

– Det er allereie 276 millionar menneske i 81 land som lir under akutt hungersnaud, konstaterte Martin Frick i WFP tidlegare i månaden.

Eksportforbodet gjeld likevel ikkje kveite, mais og solsikkeolje, som er Ukrainas største eksportprodukt. Desse produkta krevst det no lisens frå styresmaktene i Kyiv for å eksportere, og det same gjeld fjørfe og egg.

Slike lisenssøknader vil bli behandla på 24 timar, opplyser styresmaktene.

