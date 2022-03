USA fryktar russiske styrkar skal ta kontroll over biologisk materiale

utenriks

Det russiske utanriksdepartementet hevda tidlegare i veka å ha funne bevis for at Ukraina var i ferd med å «fjerne spor etter eit militært biologisk program i Ukraina», finansiert av Pentagon.

USA stadfestar at Ukraina har laboratorium der det blir drive biologisk forsking og fryktar at russiske styrkar skal få tilgang til desse og ta beslag i materiale der.

– Ukraina har biologiske forskingsanlegg og vi er faktisk ganske bekymra for at russiske styrkar prøver å ta kontroll over dei, sa statssekretær Victoria Nuland i Senatet tysdag, på spørsmål om Ukraina har biologiske våpen.

– Vi samarbeider med ukrainarane om korleis dei kan hindre at dette forskingsmateriellet fell i hendene på russiske styrkar, la ho til.

Senator Marco Rubio viste til «russisk propaganda» som hevdar at Ukraina, i samarbeid med Nato, planlegg å bruke biologiske våpen.

Nuland åtvara mot å tru på dette og slo fast at dei einaste som kan tenkjast å nytte slike våpen i Ukraina, er Russland.

– Det er ein klassisk russisk teknikk å skulde på andre når dei planlegg noko sjølv, sa ho.

(©NPK)