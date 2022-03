Tysk etterretningssjef vil ha kritisk blikk på ytre høgre-parti

utenriks

Uttalen frå Thomas Haldenwang kjem dagen etter at den øvste domstolen i landet gav klarsignal for overvaking av ytre høgre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD). Domstolen avviste ei klage frå det sterkt innvandringskritiske partiet og meiner AfDs aktivitetar er såpass mistenkjelege at overvaking er akseptabelt.

Etterretningstenesta BfVs planar om overvaking vart sett på vent då den rettslege klaga vart sendt inn i mars i fjor. Bfv-sjef Haldenwang seier avgjerda om å definere AfD som mistenkjeleg òg kan få konsekvensar for embetsfolk og tilsette i offentleg sektor.

– Sidan alle som jobbar i tenesta til det offentlege bør vere forplikta til å halde grunnlova i hevd, bør ein definitivt vere kritisk til medlemskap eller støtte til AfD, seier han i eit intervju med kringkastaren ZDF. Han seier han kan sjå for seg ein situasjon med individuelle vurderingar for å sjå om enkeltpersonar kan halde fram med å jobbe i offentleg sektor.

Rettsavgjerda på tysdag gir styresmakta mandat til å overvake AfDs kommunikasjon på visse vilkår, og dessutan bruke andre metodar, inkludert undercoveragentar.

– Staten må kunne forsvare seg og reagere mot dette partiet. Det står for rasisme, ekskludering av minoritetar og ei forakt for heile systemet vårt, seier Haldenwang.

