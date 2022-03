Tolstoj-familie fordømmer invasjon av Ukraina

utenriks

– Vi støttar det ukrainske folket og folk i Russland som er motstandarar av denne forferdelege krigen. Vi gjer vårt beste for å hjelpe ukrainske flyktningar på flukt frå krigen. Vi inviterer heile familien og vennene våre til å bli med oss i denne viktige innsatsen, skriv Daria Tolstoj i eit brev, publisert på Facebook.

Det er retta mot heile verda og signert av etterkommarane til Leo Tolstoj, som mellom anna er kjent for romanen «Krig og fred». I brevet står det mellom anna at dei ikkje kan vere stille når den russiske regjeringa forvrengjer historie og fakta for å rettferdiggjere invasjonen.

Nesten alle borna til Leo Tolstojs forlét Russland etter den russiske revolusjonen. I dag er omtrent 200 menneske etterkommarar av Tolstoj, spreidde over heile verda.

(©NPK)