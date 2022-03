utenriks

Det russiske angrepet skal ha vore retta mot bustader og andre bygningar i byen, som ligg litt over 100 kilometer nordvest for Luhansk og har litt over 100.000 innbyggjarar.

Det har vore harde kampar i regionen dei siste dagane.

Det er ikkje kjent om offera for angrepa på tysdag var sivile eller soldatar, eller om det vart nytta artilleri eller fly.

(©NPK)