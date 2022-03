Sverige: Drapsskulda brør får 1 million kroner i oppreisning

utenriks

Den svenske regjeringa kunngjorde onsdag at Robin Dahlén og Christian Karlsson får erstatning for dei feilaktige skuldingane om at dei forårsaka døden til fireåringen.

Innanriksminister Morgan Johansson kunngjorde at det blir utskrive erstatning ex gratia (av nåde) til dei to brørne.

Brørne var fem og sju år gamle då dei vart skulda for å ha teke livet av den fire år gamle guten Kevin i Arvika. Ei ny etterforsking frå påtalemakta vart igangsett etter avsløringar i svenske medium, og brørne vart reinvaska i 2018.

I februar i år fekk brørne ei offentleg unnskyldning frå Arvika kommune.

(©NPK)