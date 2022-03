utenriks

– Eit angrep mot Nato-territorium, mot Nato-styrkar og mot Nato-kapasitetar vil vere eit angrep mot Nato, seier Stoltenberg til canadiske CBC News.

Ein fryktar for at Russland vil prøve å hindre omverda frå å frakte våpen og andre forsyningar til ukrainske styrkar, og Stoltenberg medgir at forsyningslinjene inne i landet er sårbare for artilleri- og flyangrep.

Retten Nato-landa har til å forsyne Ukraina med våpen, er likevel nedfelt i FN-charteret, seier han.

