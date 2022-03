Støre og Frederiksen samde om å sjå på nordisk forsvarssamarbeid

utenriks

Møtet mellom statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og den danske kollegaen hans og medsosialdemokrat Mette Frederiksen fann stad onsdag ettermiddag.

Ifølgje Frederiksen snakka dei to òg om forsyningstryggleik.

Eit anna tema under møtet var gassleveransar frå Noreg sett i lys av at EU tysdag la fram ein plan for å gjere seg mindre avhengig av russisk gass.

Danmark føretrekkjer norsk gass, fortel den danske statsministeren. Samtidig er det klart at Noreg ikkje klarer å levere meir gass til Danmark på det noverande tidspunktet.

– Noreg står ved forpliktingane sine om å levere gass til Europa. Vi leverer maksimum av det vi kan. Vi skal bli større innan fornybar energi og produsere meir fornybar energi med vind frå hav og land, og kraft frå sol, sa Støre på eit pressemøte.

(©NPK)