Skarp kinesisk kritikk etter at oljefondet selde seg ut av sportsselskap

utenriks

Statens pensjonsfond utland (oljefondet) kunngjorde måndag at det sel seg ut av sportsmerket Li-Ning på grunn av bekymring for at selskapet står bak alvorlege brot på menneskerettane. Oljefondets etikkråd knyter selskapet til tvangsarbeid i regionen Xinjiang.

Styresmaktene i Kina blir skulda for å ha internert fleire enn 1 million uigurar og andre tyrkisktalande muslimar i politiske omskoleringsleirar og for å utnytte dei til tvangsarbeid.

Menneskerettsgrupper seier dei har funne bevis på tortur og tvangssterilisering i regionen. Land som USA, Frankrike og Canada har karakterisert det som skjer, som eit folkemord.

– Ei enorm løgn

Talsmannen til det kinesiske utanriksdepartementet Zhao Lijian kalla onsdag skuldingane for ei enorm løgn som er fremja av anti-Kina-krefter. Han retta ei oppmoding til «relevante partar» i oljefondet om ikkje å la seg narre, og at ein må unngå unødvendige finansielle tap som kan stri mot eigeninteressa til fondet.

Oljefondet eigde 0,59 prosent av aksjar i selskapet Li-Ning, verdsett til 1,5 milliardar kroner, men har no selt seg ut.

– Produserte klede i interneringsleir

Etikkrådet tilrådde i september i fjor at oljefondet burde trekkje ut sine eigarinteresser i Li-Ning. Bakgrunnen var rapportar der selskapet blir knytt til ein leverandør som skal produsere klede og utstyr inne i ein interneringsleir. I tillegg er Li-Ning knytt til menneskerettsbrot i Xinjiang gjennom andre leverandørar, skriv etikkrådet i si tilråding.

Etikkrådet viser til at det er godt dokumentert at å produsere eller kjøpe bestemde produkt frå regionen Xinjiang inneber ein særleg risiko for å vere involvert i tvangsarbeid.

– Etikkrådet har ikkje informasjon som tilseier at Li-Ning har undersøkt eller adressert denne risikoen. Når selskapet heller ikkje svarer på førespurnadene til rådet, konkluderer rådet med at det er ein uakseptabel risiko for at selskapet medverkar til grove menneskerettsbrot, heiter det i uttalen.

