Russland kallar møtet mellom Lavrov og Kuleba «veldig viktig»

– Når det gjeld møtet med utanriksministeren, er dette ei fortsetjing av forhandlingsprosessen, som er veldig viktig, sa Kreml-talsperson Dmitrij Peskov i Moskva onsdag.

Kuleba og Lavrov skal etter planen møtast i den tyrkiske byen Antalya, i det som blir samtalar på høgaste nivå sidan krigen i Ukraina starta 24. februar.

Peskov sa at Russland vil vere interessert i vidare samtalar med ukrainsk side om Russlands to kjernekrav: ukrainsk anerkjenning av Krim som russisk territorium og sjølvstende for dei sjølverklærte folkerepublikkane Donetsk og Luhansk i Aust-Ukraina.

Den ukrainske utanriksministeren Dmytro Kuleba seier at han har avgrensa forventningar til samtalen han skal ha med den russiske motparten sin, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

– Viss Lavrov byrjar å gjenta den absurde propagandaen som har vorte presentert i det siste, skal eg gi han den harde sanninga han fortener, sa Kuleba i ei videomelding tysdag.

