Russland hevdar å ha full kontroll over atomkraftanlegg

BBC viser til statlege medium i Russland, som siterer ein talsperson for den russiske nasjonalgarden på at dei tilsette til kraftverket arbeider «normalt», og at medlemmer av den ukrainske nasjonalgarden som forsvarte anlegget, har overgitt våpena sine og er sett fri av russarane.

Meldinga frå Russland kom etter at Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko skulda russiske styrkar for å ha torturert dei tilsette ved anlegget. Han sa at dei tilsette vart haldne som gislar.

Han åtvara òg om at Russland kunne tvinge leiinga i atomkraftverket til å sende ut ei falsk fråsegn som kunne bli brukt til propagandaformål.

Verken påstanden frå Russland eller Ukraina har vorte stadfesta frå uavhengig hald.

