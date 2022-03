Russland: Prøver ikkje å styrte Ukrainas regjering

utenriks

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov lova tidlegare i veka snarleg stans i dei russiske angrepa dersom Krimhalvøya blir anerkjend som russisk og regjeringa i Kyiv anerkjenner dei to utbrytarregionane Luhansk og Donetsk som uavhengige republikkar.

Russland krev òg at nøytralitet blir nedfelt i Ukrainas grunnlov, noko som vil hindre framtidig Nato-medlemskap.

Ifølgje Zakharova er det gjort «noko framgang» i dei tre rundane med forhandlingar som har vore mellom Russland og Ukraina sidan invasjonen 24. februar.

Under ein pressekonferanse i Kreml onsdag understreka ho at Russland føretrekkjer ei forhandlingsløysing, men la til at militæroperasjonen i Ukraina går som planlagt.

