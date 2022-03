Rettssak om kidnappingsplanar på amerikansk guvernør i gang

utenriks

Opningsfråsegnene for jurymedlemene starta onsdag.

Ifølgje påtalemakta planla dei fire tiltalte mennene å kidnappe Whitmer på grunn av restriksjonane ho innførte under koronapandemien.

Aktor har sagt at dei vil presentere hemmelege opptak av mennene som diskuterer planen, og dessutan andre bevis om at dei overvakte ferieheimen til Whitmer og trena med våpen.

Seks menn vart arresterte for å ha planlagt kidnappinga i oktober 2020. To av mennene har alt innrømt rollene sine i saka. Forsvarsadvokatane til dei andre mennene seier at dei nektar for alle konspirasjonar for å kidnappe Whitmer.

(©NPK)