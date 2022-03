Operatør: Straumbrot ved atomkraftverket Tsjernobyl – risiko for auka radioaktiv stråling

utenriks

Det opplyser det ukrainske atomenergiselskapet Energoatom, som har ansvaret for drifta av Ukrainas kjernekraftverk.

Årsaka til den auka strålingsfaren er at det trengst energi for å kjøle ned atombrensel som er lagra på det nedlagde atomkraftverket, skriv Reuters, som siterer selskapet.

Ukrainas energioperatør Ukrenergo skriv på Facebook at Tsjernobyl no er fullstendig fråkopla kraftnettet, og at militære operasjonar inneber at det ikkje er mogleg å etablere igjen kraftlinjene.

Under russisk kontroll

Russiske styrkar tok kontroll over anlegget førre veke og omringar no anlegget, ifølgje BBC.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) varsla tysdag at situasjonen ved Tsjernobyl har vorte forverra etter at Russland tok kontroll over anlegget.

Rundt 210 teknikarar og lokalt tilsette tryggingsvakter har arbeidd ved anlegget nærast utan stans i nesten to veker fordi det ikkje har late seg gjere å sende inn nye vaktskift. Dei har mat og vatn, men situasjonen deira blir forverra, ifølgje IAEA.

Tsjernobyl-kraftverket vart i 1986 ramma av den verste atomkraftulykka i historia. Det lek framleis radioaktiv stråling frå verket, der det er lagra store mengder brukt atombrensel.

– Djupt bekymra

IAEA har ikkje lenger kontakt med overvakingsutstyr i anlegget. Slikt utstyr gjer det mogleg for IAEA å vite at alt kjernefysisk materiale er på plass.

– Eg er djupt bekymra for den vanskelege og stressande situasjonen som dei tilsette står overfor, og den potensielle risikoen det utgjer for kjernefysisk tryggleik, seier IAEAs generaldirektør Rafael Grossi.