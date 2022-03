Oljeprisen stuper etter Zelenskyj-intervju

utenriks

Det skjer etter at Ukraina sa at dei var klare til å inngå kompromiss med Russland under eit intervju med den tyske avisa Bild.

– I kvar forhandling er målet mitt å avslutte krigen med Russland. Og eg er òg klar til å ta visse steg, seier Urkainas president Volodymyr Zelenskyj til avisa.

– Kompromiss kan inngåast, men dei må ikkje vere eit svik mot landet mitt. Og den andre sida må òg vere villig til å inngå kompromiss – det er derfor dei blir kalla kompromiss, legg han til.

Kort tid etter stupte oljeprisen, ifølgje E24. I 19-tida onsdag ligg prisen rundt 115 dollar.

Prisen på olje er likevel på sitt høgaste sidan 2014.

