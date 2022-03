Nasjonal naudssituasjon i Australia – 22 menneske har mista livet i flaum

utenriks

Statsminister Scott Morrison kunngjorde dette under eit besøk onsdag til flaumherja Lismore i den nordlege delstaten New South Wales, der fire menneske døydde førre veke.

– Det vil sikre at alle våre beredskapskrefter er tilgjengelege, og at vi skjer gjennom alt byråkrati når det gjeld å levere tenester og støtte på bakken, seier han.

Det er første gong ei erklæring om nasjonal naudssituasjon er teken i bruk etter at ei lov som opnar for dette, tredde i kraft i desember 2020. Lova vart forma ut som eit svar på katastrofale skogbrannar som herja sommaren i førevegen på den sørlege halvkula.

Frå brann til flaum

Ekstraordinært kraftig regn har skapt den noverande naudssituasjonen i delstatane New South Wales og Queensland. Nokre av områda som no er overfløymde, kjempa mot brannar for to år sidan.

Erklæringa betyr at flaumoffer ikkje treng å oppgi identifikasjonsdokument for å få utbetaling i ein naudssituasjon, og i nokre tilfelle kan den føderale regjeringa gripe inn og handle i område sjølv om delstatsstyresmakta ikkje har bede om hjelp.

Flaumvatnet toppa seg i Brisbane, hovudstaden i Queensland og Australias tredje mest folkerike by, den 28. februar etter at eit veldig styrtregn hadde gått føre seg i tre dagar. Meir enn 20.000 heimar og bedrifter hadde vorte overfløymde i det søraustlege Queensland og 13 menneske døydde.

Rekordhøge nedbørsmålingar

Samtidig har Sydney, som er den mest folkerike byen i Australia, gått gjennom den våtaste starten på eitt år som nokon gong er registrert. Sidan årsskiftet har byen opplevd regn som utgjer nesten 75 prosent av gjennomsnittleg årleg nedbør.

Det siste døgnet hadde det falle meir enn 100 millimeter regn, opplyste det australske meteorologiske byrået onsdag.

– Dette året markerer den våtaste starten på eit år med ei rekordmåling på 872,4 millimeter, den førre rekorden var på 815,8 millimeter i 1956, skreiv meteorologane på Twitter.

Etter 16 dagar med samanhengande regn, minka nedbøren endeleg onsdag då lågtrykkssystemet bevega seg utover frå kysten. Det er likevel framleis farlege forhold for surfarar, elvane kan halde fram med å stige og store område er ramma av flaum. I nabostaten Queensland varslar meteorologane kraftig vind, store haglbyer og eit kraftig nedbørssenter.

– Dette er ein stor katastrofe av nasjonale proporsjonar, seier statsminister Morrison.

Sinne over somlinga til styresmaktene

Mange vegar, bruer og skular er stengde på grunn av flaumen. Det er sett inn 2.500 militært personell for å hjelpe til i dei flaumramma områda i New South Wales.

Mange flaumoffer er sinte over at styresmaktene ikkje har komme dei til unnsetning tidlegare. Mange måtte få hjelp av naboar til å bli redda ut av fløymde over heim.

– Viss vanlege folk i lokalsamfunn ikkje hadde trappa opp innsatsen, ville talet på omkomne ha komme opp i fleire hundre, seier talsmannen til opposisjonen Murray Watt til Australian Broadcasting Corp.

– Sjølv om folk er takksame for hjelpa dei har fått frå hæren, er det rett og slett ikkje i nærleiken av å vere nok, legg han til.

– Bibelsk

Sjølv om regnet har minka, er framleis 40.000 menneske i New South Wales vorte beordra til å evakuere, inkludert frå eit tital forstader til Sydney.

Ordførar i Northern Beaches Michael Regan seier delar av Sydney har vorte ramma av plutselege flaumar og fleire jordskred tysdag. Mange vegar er framleis blokkerte av lause gjenstandar som er rivne laus.

– Gårsdagen var bisarr. Det var intenst. Det var bibelske proporsjonar, seier Regan til Nine Network TV.

