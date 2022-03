Mannskap på norskeigd skip i Ukraina i tryggleik

utenriks

Bergensskipet Spring Ploeg sit framleis fast like sør for hamnebyen Mykolajiv i Ukraina, men mannskapet på 22 indarar er i tryggleik, skriv E24.

Redningsaksjonen har vore planlagd i fleire dagar, i tett samarbeid med den indiske ambassaden og eit tryggingsselskap, opplyser Rieber & Søn som eig skipet.

Ifølgje Øystein Elgan, som uttaler seg på vegner av Rieber & Søn, har mannskapet komme til Romania, der dei er innlosjerte på hotell og får helsehjelp.

– Ingen av dei er fysisk skadde, men det er veldig viktig at dei får debrife så fort som mogleg. Dei har vore utsette for ei stor belastning, og vi er veldig opptekne av at dei ikkje skal utsetjast for posttraumatisk stress, seier Elgan.

