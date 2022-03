utenriks

Britisk etterretning melder i den siste oppdateringa si om harde kampar nordvest for Kyiv, men slår fast at det ikkje har ført til noko gjennombrot for dei russiske styrkane.

Byane Kharkiv, Tsjernihiv, Sumy og Mariupol er heilt omringa av russiske styrkar og under kraftige artilleriangrep, heiter det vidare.

To veker etter invasjonen held ukrainske styrkar framleis stand i hovudstaden Kyiv, og den ukrainske hærleiinga hevda onsdag morgon å ha «slått tilbake fiendens offensiv».

