Huitfeldt i Polen: – Vi skal ta imot vår del av flyktningane

– Vi skal ta imot vår del av flyktningane, seier Huitfeldt til NTB på veg ut frå møtet.

Polen har teke imot nærare 1,3 millionar ukrainarar sidan krigen braut ut for like under to veker sidan.

Huitfeldt seier den polske utanriksministeren trekte fram at mange av dei første som kom, har flytta inn hos familie og venner. Men no kjem fleire og fleire som ikkje har nokon stad å bu.

Håpet er at det skal la seg gjere å busetje flest mogleg i vanlege nabolag, slik at barna kan gå på vanlege skular, i staden for at dei blir plasserte i leirar som er isolerte frå resten av samfunnet.

– Dei fleste som kjem no, ønskjer å bu her i Polen for å kunne vende raskt tilbake til Ukraina. Men dette kan endre seg viss situasjonen på bakken i Polen endrar seg, påpeikar Huitfeldt.

Ho viser til at det er stor solidaritet i det polske samfunnet no.

– Men det er ikkje sikkert at han varer viss ikkje andre land no stiller opp for Polen.

Huitfeldt møtte den polske utanriksministeren i Warszawa etter eit besøk i grenseområda søraust i landet tidlegare onsdag.

