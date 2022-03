Huitfeldt besøkte grensa til Ukraina: – Det er hjarteskjerande

utenriks

– Det er hjarteskjerande, seier Huitfeldt til NTB.

Utanriksministeren besøkte onsdag grenseovergangen ved Dorohusk søraust i Polen, der krigsflyktningar frå Ukraina no strøymer inn i landet – mange av dei til fots med trillekoffertar og kjæledyr, i temperaturar på rundt null grader og med snø i lufta.

– Eg har sett lange køar med ungar med skulesekker som ikkje er fylte med bøker, men med bamsar og ting dei må ha med seg heimanfrå. Og så er det nesten ingen menn og nesten ingen unge gutar, for dei er igjen på den andre sida. Det er veldig sterkt, seier Huitfeldt.

Utanriksministeren fortel at ho har sett mange flyktningleirar i sitt liv, men at ho aldri før har sett menneske på flukt gå over sjølve grensa.

– Det fortel noko om råskapen til denne krigen, seier ho.

– Slike flyktningstraumar i Europa, så nær Noreg, det er det veldig lenge sidan vi har sett.

(©NPK)