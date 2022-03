Heineken stansar produksjon og sal av øl i Russland

utenriks

– Vi er sjokkerte og leie oss over tragedien vi er vitne til i Ukraina. Vi står saman med det ukrainske folket og føler med alle dei som er ramma, heiter det i ei kunngjering frå Heineken.

– Krigen til den russiske regjeringa mot Ukraina er eit uprovosert angrep som ikkje kan rettferdiggjerast, heiter det vidare.

Heineken har produsert og selt øl i Russland i over 20 år, men «vurderer no dei strategiske moglegheitene for framtida» i landet.

Bryggeri-giganten lovar samtidig å trappe opp støtta til hjelpeorganisasjonar som hjelper ukrainske flyktningar i Polen, Ungarn, Romania og Slovakia.

(©NPK)