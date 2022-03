Guatemala skjerpar fengselsstraff for abort

utenriks

Lova forbyr òg både homofile ekteskap og undervisning om seksuelt mangfald.

Lova, som blir omtalt som livsstil og vern for familielova, straffar kvinner som har «framkalla sin eigen abort eller gitt samtykke til ein annan person for å utføre den» med ti års fengsel. Det er meir ein tre gonger den gjeldande straffa på tre års fengsel.

Lovforslaget skal tre i kraft når president Alejandro Giammattei signerer det. Det vart vedteke av nasjonalforsamlinga på den internasjonale kvinnedagen.

Den straffar òg alle som utfører abort utan samtykket til kvinna med inntil 50 års fengsel.

– Andre land svekkjer familieomgrepet

– Medan andre land held fram med å godkjenne lover for abort så vel som lover som fører til svekking av det opphavlege familieomgrepet, har dette initiativet no vorte ei viktig lov for det guatemalanske samfunnet, seier den høgreorienterte kongressmedlemmen Armando Castillo, ein viktig forsvarar av lova.

Det var òg kritiske røyster i debatten.

– Å miste ein graviditet er øydeleggjande, og denne lova gjer automatisk ei kvinne til ein mistenkt, sjølv når ho sørgjer over tapet. Dei kriminaliserer og straffar spontanaborter, og det er farleg, seier parlamentarikaren Lucrecia Hernandez, som tilhøyrer sentrum-venstre-sida.

Forbyr same kjønns-ekteskap

Lovforslaget introduserer òg ei reform av ekteskapslova, slik at ho frå no av uttrykkjeleg skal forby ekteskap av same kjønn.

Det forbyr òg offentlege og private undervisningsinitiativ om seksuelt mangfald. Slik undervisning kan fremje tendensar hos barn og tenåringar som kan føre til avleiing frå den seksuelle identiteten dei har ved fødselen, blir det hevda.

Den venstreorienterte parlamentarikaren Walter Felix fordømmer lova som fullstendig diskriminerande, og seier at ho oppmodar til hat.

– Menneskerettane til store delar av befolkninga blir krenkte, seier Felix.

