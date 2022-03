Frykt for at polske jagarfly til Ukraina kan utløyse russisk reaksjon

utenriks

– Dette er høgst uønskt og eit potensielt farleg scenario, seier Kremls talsmann Dmitrij Peskov onsdag, samtidig som russiske styrkar fortset framrykkinga i Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bede vestlege land om ei rask avgjerd når det gjeld leveranse av dei sovjetproduserte jagarflya MIG-29.

– Når vil det bli teke ei avgjerd? Sjå, vi er i krig, seier Zelenskyj i ein video som er lagt ut på appen Telegram onsdag.

– Vi ber dykk endå ein gong om å bestemme seg så raskt som mogleg. Send oss fly, seier han vidare.

Kjølig mottaking

USAs forsvarsdepartement har så langt avvist forslaget frå Polen om å levere jagarflya til Ukraina via ein amerikanske militærbase i Tyskland.

Dei meiner ei slik løysing er uforsvarleg sidan det kan føre til at krigen spreier seg utover Ukrainas grenser, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Også militærekspertar åtvarar om at Russland kan oppfatte jagarflya som ei aggressiv handling. Dei meiner det er derfor vestlege land nøler med å sende dei.

– Det verkar som om det blant Nato-landa er usemje om kven som skal stå som sender av flya. Det trur eg er eit uttrykk for at ein i alle fall i Polen og USA ikkje er usamde om det er ein god idé, ein er meir bekymra for kva signal det gir til Russland, seier seniorforskar Kristian Søby Kristensen ved Center for Militære studiar ved Københavns Universitet.

Saka har òg skapt kluss i forholdet mellom Polen og USA sidan Polen lanserte forslaget offentleg utan å ha lufta det med Biden-administrasjonen.

Grense til Ukraina

– Eg trur det er andre land som ville vore meir påpasselege, og eg trur òg det er derfor at det er USA og Polen som er involvert i dette med å sende våpen vidare. Fordi dei er villige til å vurdere det i første omgang.

Ifølgje Søby Kristensen er Polen bekymra fordi landet grensar mot Ukraina og har teke imot mange flyktningar. Samtidig er landet kjent for å tilhøyre den fløya av Nato som ønskjer ei hard linje overfor Russland.

Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet i København, trur òg at Polen er redd for å bli skyteskive for ein russisk reaksjon viss dei leverer jagarfly direkte til Ukraina. Og det vil dei bli, anten flya blir leverte frå Polen eller ein amerikansk militærbase, trur han.

– Eg er ikkje i tvil om at Russland vil sjå på det som ei aggressiv handling. Viss Russland oppfattar det slik, trur eg ikkje dei vil skilje mellom om det er Polen, USA eller andre som gjer det. Eg trur dei vil reagere overfor den som er den mest synlege givaren, og det vil vere Polen, seier Mathiesen til nyheitsbyrået Ritzau.

Harris til Polen

Russlands forsvarsdepartement har òg åtvara om at land som stiller flybasar til rådvelde for ukrainske luftangrep mot Russland, vil bli rekna som ein part i konflikten.

– Eg har vanskeleg for å sjå kvar dette endar, men eg vil seie at viss det endar med at ein leverer flya, så reagerer Russland, og det mest sannsynlege er at dei reagerer mot Polen, seier Mathiesen.

USAs visepresident Kamala Harris har fått den kinkige saka rett i fanget medan ho førebudde ein todagars tur til Polen og Romania. Torsdag skal ho takke Polen for å ha teke imot mange ukrainske flyktningar og besøkje ukrainske flyktningar. No må ho òg prøve å roe ned jagarflysaka.

– Denne jagarfly-situasjonen er ei rotete sak, og Harris må dra dit og glatte ut ting, seier Daniel Fried, som var USAs ambassadør til Polen då Bill Clinton var president.

– Det ligg massevis av diskusjonar framfor oss som vi må ha med polakkane, og som er betre å ha ansikt til ansikt, fastslår Fried.

